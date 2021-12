Découvrez le Pop-Corn Labyrinthe Val d'Europe

Chaque été, des champs de maïs de quatre hectares environ se transforment en formidables terrains de jeu. Ils deviennent des labyrinthes agrémentés d'étapes ludiques et de jeux géants en bois adaptés à tous. Une fois la saison estivale achevée, le maïs est récolté par l'agriculteur, propriétaire du terrain.

Activité originale adaptée à tous et à la portée de toutes les bourses, le Pop-Corn Labyrinthe Val d'Europe a déménagé. Auparavant installé à Bailly-Romainvilliers, il a désormais pris ses quartiers d'été à Coupvray, tout près de Disneyland Paris. Outre son côté évidemment ludique, ce concept a également pour objectif de sensibiliser les citadins au monde agricole. Des panneaux informatifs sont ainsi disposés sur le parcours dans le cadre d'un partenariat avec l'association Passion Céréales.

Après un court briefing, les participants partent explorer les méandres du maïs en solo ou en équipes. Le but du jeu ? Trouver la sortie du dédale et accumuler des points tout au long d'un parcours qui dure une heure et demie en moyenne. À tout moment, les joueurs peuvent arrêter l'aventure, des issues de secours sont, en effet, prévues pour rejoindre la sortie rapidement. Le parcours peut également être réalisé la nuit avec une lampe de poche ou frontale.

Il est, par ailleurs, ponctué de jeux géants en bois (birinic, jeu traditionnel breton, babyfoot, trou de souris...) et de jeux de stratégie et de mémorisation. Les participants doivent également résoudre une énigme dans le mini-labyrinthe. À chaque étape, les règles et les points gagnés sont expliqués en français et en anglais. Ce parcours nécessite agilité et réflexion pour résoudre l'énigme finale et sortir du labyrinthe. Le parcours à énigmes entraîne les participants à la rencontre de personnages mythiques. À l'aide des indices fournis, ils doivent résoudre des énigmes.

En 2020, Pop-Corn Labyrinthe a lancé une nouvelle activité : les “Nuits de l'horreur”. À la nuit tombée, des zombies envahissent les labyrinthes. L'objectif est de leur échapper dans un temps imparti. Frissons et suspens garantis !

Pop-Corn Labyrinthe Val d'Europe : 31, route de Chalifert, Coupvray.

Ouvert du lundi au samedi en juillet et août. Tarifs : 7 euros (10h — 14h), 8 euros (14h -18h) et 9 euros (le vendredi et le samedi, 22h — minuit). Gratuit pour les enfants mesurant moins d'un mètre.

Renseignements : www.facebook.com/popcornlabyrinthe.valdeurope