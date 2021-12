Découvrez le parcours de la Rando des 3 châteaux, édition 2019

Dimanche 14 avril, chaussez vos baskets et partez à la découverte d'un nouveau territoire, et de 6 circuits inédits au Pays de l'Ourcq !

Un vent nouveau souffle sur la Rando des 3 châteaux. Elle met le cap au Nord en ce printemps et vous propose de découvrir le patrimoine naturel et historique du pays de l'Ourcq.

Si le territoire change, le principe de ce rendez-vous incontournable reste le même : une manifestation grand public qui allie marche, nature et patrimoine.

Cinq circuits pédestres de 7 à 43 km et un parcours de marche nordique sont ainsi proposés au départ et/ou à l'arrivée de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq, Coulombs-en-Valois et Dhuisy.

Des sites patrimoniaux et naturels remarquables se dévoileront au fil des balades : le canal de l'Ourcq, la réserve régionale du Grand Voyeux, le donjon du Houssoy ou encore les églises de May-en-Multien et de Coulombs-en-Valois.»

Au programme également : des animations artistiques, musicales, un marché des producteurs du terroir, la traditionnelle remise des diplômes… Un rendez-vous festif pour petits et grands, comme chaque année !

Rendez-vous dimanche 14 avril en pays de l'Ourcq !

Les différents parcours prévus :