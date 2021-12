Découvrez la bibliothèque sonore de Meaux

C’est l’association des “Donneurs de voix” qui a créé ce type de structure solidaire. La bibliothèque sonore de Meaux a vu le jour en 1978 et compte 13 “donneurs de voix”.

Plus de 40 ans après sa création, elle a fini par s’imposer dans le paysage de la ville. Malvoyants, non-voyants, handicapés moteur, cognitif (dyslexie) et même personnes âgées : la bibliothèque meldoise accueille divers publics. Elle compte même comme visiteurs des collégiens “audio-lecteurs” dont le problème d’accès à la lecture est ainsi compensé par cet établissement singulier. Celui-ci leur fournit gratuitement les enregistrements des livres (sous forme de fichiers Mp3 à télécharger via internet) qu’ils doivent étudier en classe. Richement dotée (6 300 livres enregistrés sur CD, clé USB ou carte SD), la bibliothèque sonore propose, toujours gratuitement, ses services sur présentation d’un justificatif du handicap.

À la demande de la Mairie de Meaux, la bibliothèque a ajouté une nouvelle prestation à son catalogue. En effet, elle peut désormais enregistrer une série d’audio-guides consacrés aux démarches administratives (documents administratifs, guide du mariage, carte d’identité nationale, passeport…). Ces enregistrements seront bientôt disponibles en téléchargement.

Les 12, 13 et 14 octobre prochains, la bibliothèque sonore de Meaux sera présente au salon Autonomic organisé à Paris Expo (porte de Versailles). Au total, la région francilienne comptabilise 10 bibliothèques sonores.

Bibliothèque sonore de Meaux :

9 rue Jean Bureau.

Tél. : 01 60 61 64 52. 77

m@advbs.fr

https://lesbibliothequessonores.org/