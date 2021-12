Découvrez “l'atout Seine” de Melun

Croisières sur la Seine avec Le Signature

Au départ du Quai de la Reine Blanche à Melun, du jeudi 13 au dimanche 16 juin et du jeudi 19 au dimanche 22 septembre :

- Croisière commentée d'une heure 30 : levez les amarres pour une croisière commentée, découvrez « Les Affolantes », la Seine et son histoire. Départ à 9h30 et 11h30 les 13 et 14 juin & 19 et 20 septembre. Départ à 14h30 et 16h30 les 15 juin et 21 septembre. Plein tarif : 15 euros. Demi tarif : 7,50 euros

- Croisière commentée identique de trois heures, mais avec passage d'écluse

- Soirée Blanche Caraïbes : pour cette soirée inoubliable, habillez-vous de votre plus belle tenue blanche et venez danser sur de la musique “Caraïbes“ ! Départ à 20h30 les 15 juin et 21 septembre. Plein tarif : 50 euros. Demi tarif : 25 euros.

- Croisière Brunch de deux heures : allier le plaisir d'un moment gourmand tout en contemplant une merveilleuse vue sur la Seine, est maintenant possible avec cette autre proposition. Départ à 11h30 les 15 et 16 juin et les 21 et 22 septembre. Plein tarif : 26 euros,

demi tarif : 13 euros.

- Afterwork de 2h30 : Que diriez-vous de boire un verre et déguster quelques tapas lors d'une croisière décontractée, entre amis ou entre collègues ? Départ à 19h30 les 13 et 14 juin et 19 et 20 septembre. Plein tarif : 22 euros. Demi tarif : 11 euros.

- Yoga : Rien de plus relaxant qu'une séance de yoga tout en navigant sur la Seine. Départ à 10h les 15 juin et 21 septembre. Plein tarif : 10 euros. Demi tarif : 5 euros.

- Zumba : Venez vider votre trop plein d'énergie accumulé dans la semaine en dansant la Zumba avec une incroyable vue sur la Seine. Départ à 10h les 16 juin et 22 septembre. Plein tarif : 10 euros. Demi tarif : 5 euros.

Balade sur l'eau avec La Maline

- Balade sur l'eau en mode afterwork, le vendredi 28 Juin à partir de 17h. Tarif : 19 euros par personne. Tarif enfant : 9 euros.

- Balades sur l'eau, samedi 29 juin :

De 9h à 12h : Petit déjeuner

De 12h à 14h : Croisière panier gourmand

De 14h à 17h : Goûter

Tarif : 19 euros par personne

Tarif enfant : 9 euros par personne

- À 17 h : Croisière musicale spécial festival Les Affolantes à 1 euro. Ces navettes partiront du centre-ville de Melun, Quai Maréchal Foch jusqu'au parking de l'Escale-piscine où se dérouleront concerts et spectacles. Les bateaux ont une capacité de 12 personnes maximum.

Croisières en chambre et table d'hôtes

La croisière “Les charmes” sera de passage à Melun du samedi 22 juin au dimanche 23 juin. Départ de Melun en passant par Montereau-Fault-Yonne et Retour à Melun. A partir de 340 euros, 2 jours / 1 nuit par personne sur base de cabine double.

Informations & Réservations :

Office de tourisme Melun Val de Seine, 26 place Saint Jean Melun.

Tél : 01 64 52 64 52

contact@otmvs.com www.melunvaldeseine-tourisme.com