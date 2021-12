Découverte - Printemps du numérique spécial Robots

Jusqu'au samedi 26 mai, le réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne (PVM) vous invite à entrer dans le vaste territoire des robots.

Du plus simple au plus étrange, ils seront présents sous de multiples formes tout au long du Printemps du Numérique. Profitez d'ateliers pour les manipuler et jouer avec, de quizz, de projections, de démonstrations, d'histoires et de jeux vidéo pour mieux les connaître et les comprendre. Entrez dans des univers pas si fictifs que cela… Petits et grands, débutants, curieux… sont attendus nombreux. Animations les 16, 19, 23, et 26 mai sur le territoire de l'agglomération PVM.