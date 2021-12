Découverte des métiers d'avenir chez les Compagnons du devoir les 16 et 17 mars

Les « Rendez-vous d'Avenir » proposent aux collégiens, lycéens, bacheliers et étudiants d'échanger autour des métiers avec des professionnels expérimentés et des jeunes passionnés. Un moment propice pour construire son projet professionnel et décider de son orientation, d'autant que de nombreuses professions (couvreur, maçon, peintre, mécanicien de précision, chaudronnier…) sont très recherchées par les entreprises qui doivent anticiper de nombreux départs en retraite dès maintenant.

