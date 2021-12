Déconfinement : 4e et dernière étape

Le calendrier de déconfinement aborde sa dernière étape, alors que la pandémie de la Covid-19 connaît un net essoufflement, malgré la présence du variant Delta (indien). Ainsi, les limites de jauge sont supprimées dans les établissements recevant du public (commerces, salles de sport, piscines, restaurants, cinémas, théâtres ou musées). Seule exception, l'intérieur des salles de concert ou festival avec du public debout où une jauge de 75 % restera exigée. Il sera également possible de participer à des événements rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, mais un pass sanitaire (preuve de vaccination ou test négatif récent) sera obligatoire.

Pour ces manifestations, ‘'le port du masque ne sera plus obligatoire, mais recommandé'', selon les propos de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Quant aux compétitions amateurs de plein air, elles pourront se tenir dans la limite de 2 500 personnes (pass sanitaire exigé au-delà de 1 000 personnes). En revanche, les gestes barrières (distanciation physique, lavage régulier des mains et port du masque en intérieur) s'appliquent toujours.

Enfin, derniers établissements à rouvrir (le 9 juillet), les discothèques seront soumises aux mêmes règles sanitaires que les autres établissements recevant du public avec également une jauge de 75 %.