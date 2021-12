Déchetteries du Nord Seine-et-Marne : les rendez-vous ne sont plus nécessaires

Depuis quelques semaines, les déchèteries du SMITOM du Nord Seine-et-Marne ont réouvert progressivement leurs portes et sur rendez-vous. Actuellement, toutes les déchèteries sont accessibles aux particuliers et aux professionnels.

A partir du samedi 11 juillet, il ne sera plus nécessaire de prendre rendez-vous avant de se rendre en déchèteries. Le syndicat précise que les horaires d'ouverture appliqués seront identiques à ceux pratiqués avant le confinement. En outre, tous les sites seront à nouveau accessibles le dimanche matin.

Les conditions d'accès classiques n'ont par ailleurs pas évolué : chaque visiteur devra se présenter muni de sa pièce d'identité, d'une carte d'accès et d'un justificatif de domicile de moins d'un an (même dématérialisé). Le quota de dépôt journalier maximum autorisé reste également fixé à 4 m3 par jour.

La carte d'accès est gratuite et il est est possible d'en faire la demande en ligne via le site internet.

Pour que le service puisse se dérouler dans de bonnes conditions, malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire, le SMITOM demande de respecter plusieurs mesures:

- de préparer less pièces administratives et les présenter sans contact au gardien,

- trier au préalable less déchets par catégorie,

- dans la mesure du possible, se munir d'un masque, de gel hydro-alcoolique, de porter des gants et de respecter les mesures de distanciation avec les agents.