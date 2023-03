Déchets alimentaires : de nouveaux bacs à Melun

Ces bacs ont vocation à accueillir les déchets alimentaires déposés par les habitants des quartiers nord de Melun. Cette opération a pour but de préparer la population à la future règlementation (valorisation des déchets organiques et du compost) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, afin de réduire le gâchis alimentaire.

Compost distribué aux habitants

Pouvant réceptionner des déchets uniquement alimentaires (fruits, légumes, coquilles d’œuf, restes de repas, aliments non consommés ou périmés sans emballage), ces bacs sont relevés chaque semaine. Ils seront triés manuellement et leur contenu sera déposé dans un composteur électromécanique installé sur le site du Smitom-Lombric, à Vaux-le-Pénil. Le compost obtenu sera ensuite distribuéaux habitants et aux communes pour alimenter les parcs et les jardins.