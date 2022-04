Décès de Nicole Maestracci

Avocate de formation, Nicole Maestracci avait ensuite réussi le concours de l’école nationale de la magistrature. En 1998, elle avait été nommée par Lionel Jospin, alors Premier ministre, à la tête de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Elle a également présidé la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) de 2003 à 2013 et a été membre du conseil d’administration de l’association Aurore. En 2013, c’est François Hollande, alors président de la République, qui l’avait fait entrer au Conseil constitutionnel. Un mandat qu’elle a exercé jusqu’au 13 mars dernier. L’institution lui a rendu hommage en publiant un communiqué : « Tout au long de son parcours professionnel, Nicole Maestracci a servi hautement la justice avec engagement et courage. Sa force de caractère a continûment fait l’admiration de ses collègues. »