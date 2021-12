Les élus réagissent au décès de Jean-Jacques Barbaux

Les Seine-et-Marnais ont bien entendu rendu un hommage appuyé à l'homme de territoire. Pour Daisy Luczak, vice-présidente LR du conseil départemental de Seine-et-Marne, élue en binôme avec Jean-Jacques Barbaux sur le canton de Fontenay-Trésigny, « Jean-Jacques Barbaux était un visionnaire pour notre territoire, un homme proche du terrain, très engagé. »

Guy Geoffroy, président LR de l'Union des maires 77, a, quant à lui, exprimé une profonde tristesse pour cet « homme de cœur et de convictions attentif aux difficultés du monde rural et soucieux de la qualité de vie de nos concitoyens et de nos entreprises. »

De son côté, Jean-François Copé voyait en Jean-Jacques Barbaux le « premier défenseur » du département de Seine-et-Marne, « en première ligne pour protéger et promouvoir » le territoire.

Franck Riester, député « Agir, la droite constructive » de la 5e circonscription, Louis Vogel, maire de Melun, et Arnaud de Belenet, ancien vice-président du conseil départemental, adressent, sur leur compte Twitter, leurs sincères condoléances à la famille après le choc et la stupéfaction de cette disparition soudaine.

Au-delà du département

Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un homme, « ancré dans la pensée et l'imaginaire gaullistes, profondément attaché aux valeurs de la République, et notamment à la laïcité, et hostile à toute compromission avec l'extrême droite ». Pour Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, son nom « rimait avec engagement, dévouement et fidélité, de l'éducation nationale à la politique ».

Enfin, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, a salué « un élu courageux et efficace tout au long de sa vie » menant le « combat des valeurs, notamment celles du gaullisme, et sachant « développer son département avec intelligence et fermeté. Par sa forte personnalité, il occupait une place importante dans le concert des élus d'Île-de-France ».