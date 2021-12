Décathlon agrandit son site de Ferrière-en-Brie

C'est Argan, unique foncière française cotée sur Euronext et spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques premium, qui a opéré cette extension du distributeur d'articles de sport. La nouvelle cellule à Ferrières-en-Brie vient compléter une première phase de 35 000 m² développée clés en main par la foncière parisienne en 2012.

Argan accompagne ainsi Décathlon (12,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019) dans sa montée en puissance (234 magasins en France et une trentaine de marques distribuées), notamment dans le domaine du e-commerce, activité en nette progression avec la crise sanitaire. L'équipementier sportif va désormais exploiter 41 000 m² dans le cadre d'un bail de six ans ferme.

Jusque-là, la plateforme logistique de l'enseigne, située idéalement en façade de l'autoroute A4, s'étendait sur 33 000 m² divisés en cinq cellules de 6 000 m². Depuis son ouverture en 2013, elle desservait 35 magasins du Nord et de l'Est parisien et de Champagne-Ardenne. Elle était également dotée d'un parking véhicules lourds d'une capacité de 230 places (20 camions au départ et 10 en arrivée en moyenne).

Ce nouvel investissement, qui intervient après la récente annonce de la mise en chantier d'une nouvelle plateforme logistique du laboratoire pharmaceutique Sanofi à Serris, confirme l'intérêt d'Argan pour un territoire de Marne-la-Vallée très porteur en la matière.