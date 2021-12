Débat participatif pour le Compte Personnel d'Activité (CPA)

Pour l’heure, une chose est sûre, il regroupera le CPF (Compte personnel de formation) et le C3P (compte personnel de prévention de la pénibilité).

Cette fusion permettra aux actifs occupants des postes difficiles de se former ou alors de partir plus tôt en retraite. Est-ce vraiment « la révolution » promise par le gouvernement ? D’autres paramètres devraient être intégrés comme le compte épargne-temps, l'assurance-chômage ou encore les droits à la retraite. La prise en compte d’activités bénévoles pourrait aussi rentrer dans le cadre du CPA. Peut-on imaginer un système d’échanges d’acquis ? Sera-t-il possible d’échanger une partie de son épargne-temps contre des heures de formation ? Ou de conserver ses RTT après un changement d’employeur ? Un an, avant son entrée en vigueur aucune de ces questions n’a été tranchée.

Pourtant, le CPA est censé répondre aux problématiques des actifs du XXIe siècle : changements fréquents de postes, d’entreprises, périodes de chômage etc.

D’ailleurs, Myriam El Khomri, la ministre du Travail a lancé un débat participatif dont l’animation a été confiée à France Stratégie.

Jusqu’au 20 mars, les citoyens sont invités à participer à la création du CPA. France Stratégie a développé et animera une plate-forme internet afin que chacun soit en mesure de s’exprimer et de faire vivre le débat. A l’issue des deux mois, les propositions issues du débat public viendront alimenter la réforme. La construction du CPA se fera ainsi dans le cadre d’une démarche participative.

Trente organisations (associations, think tanks, acteurs de l’innovation...) se sont d’ores et déjà engagées pour contribuer au débat public. Pendant deux mois, le rendez-vous est donné sur le site France Stratégie.

Quatre rubriques présenteront les diverses possibilités de contribution :

• «Evénements publics » recense les débats et ateliers de réflexion organisés par les partenaires du débat

• « Contributions écrites » reflète la prise de position d’un partenaire ou de son réseau d’adhérents

• « Ateliers utilisateurs » proposera les comptes rendus des entretiens organisés avec des publics ciblés (demandeurs d’emploi, jeunes, employeurs, acteurs de l’accompagnement...)

• « Réflexions conduites à l’étranger » regroupera les expériences étrangères en lien avec la mise en œuvre d’un compte d’activité attaché aux individus.

Chaque citoyen peut également y participer en rédigeant une contribution ou en posant une question ; une seule adresse : cpa@strategie.gouv.fr !