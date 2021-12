Débat-Conférence, le 6 février, par le réseau Objectif Action

Il sera centré sur la nouvelle offre gratuite de l'agence Seine-et-Marne Attractivité, qui propose un service aux entreprises qui souhaitent recruter, fidéliser des salariés ou anticiper leur(s) futur(s) besoin(s) en personnel. Cette action spécifique et individualisée, doit permettre de répondre aux besoins des entreprises par une approche directe réalisée à partir de leurs besoins (recrutement/fidélisation/développement) et par une étude de poste approfondie (travail réel, conditions d'emploi et d'intégration). Seine-et-Marne Attractivité indique « posséder un portefeuille de personnes ayant des compétences dans divers domaines et prêts à travailler immédiatement et durablement ».

Programme :

19 h 30 — 19 h 45 : Accueil des participants

19 h 45 — 20 h : Présentation des participants

20 h 00 — 21 h 30 : Conférence et échanges

21 h 30 — 23 h : Buffet et networking

Communauté de Communes du Pays Créçois, 3 rue de la Chapelle, Crécy-la-Chapelle. Pré-inscription sur objectifaction.com.