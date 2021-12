Débardage de 58 chênes destinés à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame

C'est l'Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France qui va encadrer ce débardage. Les 58 chênes vont servir à reconstruire Notre-Dame de Paris et plus particulièrement sa charpente et sa flèche. Issus des coupes d'arbres exceptionnels avoisinant les 110 centimètres de diamètre et atteignant jusqu'à 35 mètres de hauteur, les bois seront déplacés aux abords des chemins forestiers. Ils rejoindront ensuite la scierie, puis le chantier de restauration du célèbre édifice religieux parisien détruit le 15 avril 2019 par un incendie.

Ce don en nature de la Région Île-de-France et de l'AEV, gestionnaire de 10 000 hectares de forêts régionales, équivaut à 25 % du bois fourni par les collectivités territoriales et permet ainsi d'alimenter en circuit court le chantier de reconstruction de la cathédrale.