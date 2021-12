De nouvelles aides pour les commerçants

Jusqu'à 100 foncières seront déployées par la Banque des territoires et les collectivités pour acquérir et rénover au moins 6 000 commerces sur cinq ans et dynamiser les centres-villes. Selon le document du ministère de l'Économie, "Ces opérations contribueront à la lutte contre la vacance commerciale qui a doublé en France durant les dix dernières années, et à proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans".

La secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher, a d'ailleurs déclaré que la Banque des territoires apportera 300 millions d'euros de fonds propres et distribuera 500 millions d'euros de prêts pour cette opération tandis que l'État travaillera avec les territoires pour financer une solution d'équilibre.

La prolongation en juin du fonds de solidarités coûtera 500 millions d'euros et sera soumise à un amendement au PLFR 3. Elle s'ajoutera aux 400 millions d'euros d'allègements de charges déjà inclus dans le projet de loi. L'accompagnement des très petites entreprises dans leur transition numérique est aussi un objectif pour le Gouvernement qui considère les entreprises présentes sur internet comme « plus résilientes que les autres ».