De nouveaux magasins à Nanteuil-lès-Meaux

La zone commerciale de Nanteuil-lès-Meaux fait le plein. Un magasin Grand Frais (fruits et légumes et une boulangerie bientôt), des garages automobiles et une boucherie (La Côte de bœuf gourmande) s’y sont installés ou sont en passe de le faire et vont compléter l’offre commerciale actuelle. Trois concessionnaires (Renault, Dacia et Nissan) ouvriront, en effet, leurs portes au début de l’année 2022 en provenance de la zone d’activités voisine de Meaux. A noter qu’un dernier local est à louer.