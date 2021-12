De nouveaux locaux pour l'hôpital de Fontainebleau

L'hôpital de Fontainebleau change d'ère. Ses vieux bâtiments vont laisser la place à des locaux modernisés à l'issue d'un chantier dont le coût est estimé à 80 millions d'euros. La capacité de l'un des établissements de santé du sud Seine-et-Marne (les deux autres sont situés à Montereau et à Nemours), qui emploie 900 personnes (dont 150 médecins), va ainsi passer à 90 lits de médecin-chirurgie (12 lits désormais pour le service réanimation) et à 50 places d'ambulatoire médico-chirurgical. Pour le reste, sept blocs opératoires seront bientôt disponibles, ainsi que deux salles d'endoscopie, un deuxième IRM et même un robot chirurgical (loué 1, 4 million d'euros à l'année) qui permettra d'opérer des personnes atteintes d'un cancer.