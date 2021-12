De nombreuses fermetures de classes prévues

La fermeture des 200 classes doit être confirmée en février lorsque la version définitive de la carte scolaire de rentrée du département sortira.

En attendant, le comité technique académique s'est réuni la semaine dernière pour répartir entre les trois départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, les 650 postes pour le premier degré. La Seine-et-Marne, qui est le département le plus vaste de l'académie, reçoit uniquement 80 postes.

Pourtant, selon le syndicat enseignant Snuipp, le département connaît le taux de poursuite d'études le plus bas de l'académie, et le taux de chômage des 16-24 ans, le plus haut d'Ile-de-France.

Des mobilisations sont prévues par le Snuipp-FSU. Le syndicat a déposé un préavis de grève du 11 au 18 février.