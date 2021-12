De la guitare classique à Blandy

Thibault Cauvin est né avec une guitare entre les mains, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien.

De là, tout s'est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au Conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris, d'où il sort avec les honneurs. Aimant le jeu, il est pris de passion pour les concours internationaux, tremplin inévitable dans la vie d'un artiste qui souhaite faire carrière. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité séduisent largement, il enchaîne les victoires et à seulement 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les concerts se multiplient alors, le monde veut entendre « le Petit Prince de la six-cordes ».

Débordant de talent et de jeunesse mais aussi tout en sobriété pour rendre la juste expression d'une œuvre, le guitariste est complètement dans son élément. Il s'affirme avec une surprenante maturité comme un interprète virtuose, éminemment musical, doué de surcroît d'une oreille éclectique.

Informations pratiques

Dimanche 13 mai à 15h30, tout public. Durée : 1h15 environ.

Salle basse de l'Auditoire (accessible aux personnes à mobilité réduite). Réservation obligatoire:

01 60 59 17 80