De 4 000 à 8 000 euros d'aides pour l'embauche d'un jeune

Deux types d'aide existent. Pour bénéficier de la première (de 5 000 à 8 000 euros), réservée aux entreprises et aux associations, il faut recruter un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (alternant) entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Des conditions sont nécessaires pour les entreprises comptant plus de 250 salariés. L'argent est débloqué automatiquement au moment du dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences, qui est l'organisme paritaire collecteur agréé.

La seconde aide (limitée à 4 000 euros) concerne le recrutement d'un jeune de moins de 25 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Là aussi, la démarche est simplifiée et dématérialisée. Les demandes sont à adresser à l'Agence des services paiement (ASP) via une plateforme opérationnelle depuis le 1er octobre.

Pour rappel, le plan France Relance a été mis en place, cet été, par le gouvernement pour amortir l'impact économique et social de la crise sanitaire. Encourager le travail des jeunes est devenu une nécessité. Le montant total de ce plan est de 6, 5 milliards d'euros, soit un triplement des moyens consacrés à l'emploi des jeunes.

Renseignements : travail-emploi.gouv.fr. Tél. : 08 20 825 825 ou 08 09 549 549 (appel gratuit).