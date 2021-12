Day by Day ouvre à Meaux

Le nouveau magasin Day by Day est implanté 20 rue du Grand Cerf. Après y avoir trouvé un local fraîchement rénové, c'est avec l'appui du Service commerce de Meaux et le soutien d'Initiative Nord 77, afile 77 et de la CCI Nord Seine et Marne, que Magali Patron, la gérante, a pu se lancer : « C'est en 2016, grâce à une amie qui à partager sur les réseaux sociaux sa rencontre au Québec avec Béa Johnson, spécialiste du mode de vie zéro déchet, que j'ai pris conscience que nous étions nombreux à nous préoccuper de notre consommation pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert Day by Day, au moment de l'ouverture de l'épicerie de Nanterre. J'ai ensuite visité les enseignes parisiennes, apprécié les produits proposés et pris contact avec l'enseigne pour leur proposer d'ouvrir un magasin à Meaux. En parallèle, j'ai adhéré à l'association Réseau vrac qui promeut cette filière et regroupe les porteurs de projets et fournisseurs de vrac à travers la France. Originaire et habitante de la ville de Meaux, participer à la vie économique de ma ville et promouvoir une consommation durable en proposant des produits du quotidien en quantité à la demande et sans emballage superflu, était primordiale dans ma démarche. »

Le premier Day by Day, magasin de proximité dédié à la vente en vrac, a été créé à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, en mai 2013. Son objectif : proposer des produits de consommation quotidienne vendus en quantité à la demande et sans emballage imposé. L'enseigne a ensuite rapidement essaimé en France. Elle compte actuellement quelque 35 magasins.

Pâtes, riz, légumes secs, fruits secs, confiserie, épices, céréales, biscuits, thé, café, droguerie, hygiène… ces magasins proposent quelque 750 références de produits du quotidien, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Day by Day participe par ailleurs activement à la réduction des déchets ménagers en limitant les emballages. Dans cette optique, le premier réseau français d'épicerie encourage fortement ses clients à apporter leurs propres contenants ou à utiliser les contenants mis gracieusement à leur disposition par d'autres clients au sein des magasins pour réaliser leurs courses.