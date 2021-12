David Guillet, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau

Par arrêté du ministre de la Culture, David Guillet, conservateur général du patrimoine, a été nommé directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau à compter du 15 mai. Il succède à Vincent Droguet, conservateur général du patrimoine, qui a exercé ces fonctions de 2013 à 2020, avant de rejoindre le service des musées de France en qualité de sous-directeur des collections.

Sous l'autorité de Jean-François Hebert, président, et au côté d'Isabelle de Gourcuff, administratrice générale, David Guillet est désormais responsable de la conservation, de la restauration, de l'enrichissement et de la présentation au public des collections du château de Fontainebleau. Il s'appuiera pour ce faire sur le collège des conservateurs, la régie des œuvres et les ateliers ainsi que sur le centre de ressources scientifiques.

Il devrait ainsi rapidement s'emparer des grands projets du château de Fontainebleau que sont notamment la mise en œuvre du schéma directeur de rénovation, le chantier des réserves et des collections, le redéploiement du musée Napoléon Ier et la perspective de rapprochement de Fontainebleau et Malmaison.