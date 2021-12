Davantage de RER E en perspective

La charge des trains au départ de Tournan en heures de pointe oblige de nombreux voyageurs à effectuer leur trajet debout dès la gare d'Emerainville – Pontault-Combault et jusqu'à Paris. A l'inverse, les trains au départ de Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévisse présentent dans l'ensemble des places assises non occupées, y compris en heures de pointe.

Actuellement les RER stationnent environ 5 minutes en gare d'Emerainville-Pontault-Combault (le matin) et à Roissy-en-Brie (le soir). Ce temps de stationnement est lié au dépassement des RER E par des trains sans arrêts de la ligne P et des Intercités.

Les objectifs du projet :

Permettre une meilleure répartition des voyageurs entre les trains du RER E afin de décharger les trains au départ de Tournan.

Doubler la fréquence de desserte d'Emerainville-Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie avec 8 trains/h en heures de pointe et 4 trains/h en heures creuses.

Renforcer la fréquence des trains en gare des Yvris-Noisy-le-Grand à 4 trains/h toute la journée.

Supprimer le stationnement long des RER E en gare d'Emerainville-Pontault-Combault et Roissy-en-Brie lié à leur dépassement par des trains sans arrêt.

Pour permettre cette amélioration significative du service à horizon 2025, une 3e voie doit être créée entre les gares de Villiers-Le Plessis Trévise et d'Emerainville – Pontault-Combault. Cette infrastructure supplémentaire permettra de dédier une voie aux RER E (et d'éviter le mélange avec les trains rapides). Le tracé proposé pour la nouvelle infrastructure jouxte les voies existantes et évite tout impact sur les habitations et jardins privés. Pour permettre le retournement des trains, le terminus de Roissy-en-Brie sera aménagé, avec la création de 2 voies supplémentaires en arrière-gare.

La concertation

SNCF Réseau et ses partenaires invitent les riverains à échanger sur l'intégration du projet dans son environnement urbain et sur la qualité de service.