Darty s’installe à Meaux avec un espace literie

Le magasin Darty de Meaux et ses 10 collaborateurs proposent, sur une surface de 1 120m², tous les produits et accessoires pour l’aménagement de la maison en électronique (image, son, multimédia, téléphonie) et électroménager. La nouveauté réside dans un espace literie composé de 21 modèles.

A Meaux, Darty se distinguera par plusieurs espaces services (“Click &Collect“,point “éco-collecte“ pour piles, batteries, cartouches filtrantes, téléphones portables et petit électroménager usagés, zone de service après-vente et atelier de réparation).

268e magasin franchisé de France

Avec l’ouverture de ce nouveau magasin à Meaux, l’enseigne confirme son objectif d’apporter aux 30 % de Français qui n’ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l’opportunité de bénéficier de son offre, de ses prix et de ses services. 20e franchisé d’Île-de-France, le magasin de Meaux et le 268e franchisé de France.

71, avenue de la victoire, Meaux. Ouverture du lundi au samedi (9h30- 19 heures).