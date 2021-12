Darty s'agrandit à Montévrain

Electroménager, image, son, multimédia et téléphonie et grande nouveauté, un espace cuisine de 160 m2 (avec 10 modèles de cuisines sur-mesure créés par l'enseigne) : le nouveau magasin Darty, situé à Montévrain à seulement quelques mètres de l'ancienne enseigne, va s'étendre sur 1 210 m2 et emploiera 20 salariés. « Nous sommes très heureux de nous agrandir, déclare François Gazuit, directeur de l'exploitation Darty France. Nous allons pouvoir désormais accompagner nos clients dans leurs besoins dédiés à la cuisine grâce à notre savoir-faire éprouvé. Le développement de la cuisine est un axe stratégique majeur pour nous. »

Avec ce nouveau projet, la célèbre enseigne de produits électroménagers a décidé de soigner son design et son merchandising. Les produits seront ainsi exposés en « libre toucher » grâce à un mobilier adapté. De nombreux autres produits seront, pour leur part, disponibles en « libre emporté », afin de simplifier le parcours des clients au sein de la surface de vente. Ils seront accompagnés d'une présentation des accessoires et des consommables pour répondre à leurs besoins.

Au rayon services, on notera un « click & collect » pour les commandes passées sur internet, un point « éco-collecte » (piles, batteries, cartouches filtrantes, téléphones portables et petite électroménager) et enfin une zone SAV (service après-vente) et un desk réparation, afin de garantir le suivi des achats.

Darty Montévrain : 30, avenue de la ferme briarde, ZAC du clos du Chêne 77144 Montévrain. Ouverture le 15 octobre.