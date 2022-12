Darty ouvre une 19e franchise à Provins

Ce nouveau magasin, 266e franchisé de France, propose, sur une surface de 1 221m², tous les produits et accessoires pour l’aménagement de la maison en électronique (image, son, multimédia, téléphonie) et électroménager. Il possède la particularité d’intégrer un espace literie de 218 m2 et composé de 27 modèles. L’équipe, encadrée par les gérants Carolane et Amaury Foquet, compte huit salariés.

« Nous nous sommes tournés vers Darty, car il s’agit d’une enseigne chargée d’histoire avec des valeurs qui nous ressemblent telles que ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), la confiance et le service apporté aux clients. Avec cette ouverture, nous souhaitons développer la franchise autour de Provins et de son agglomération. En fonction des opportunités que nous identifierons, d’autres ouvertures sont susceptibles de suivre », indique le couple de dirigeants.

Des services spécifiques

Darty Provins se distingue par plusieurs espaces services comme le “click & collect“, un point “éco-collecte“ (piles, batteries, cartouches filtrantes, téléphones portables et petit électroménager), une zone de service après-vente (SAV) et un atelier de réparation (garantie du suivi des achats et expérience client optimisée).

Avec l’ouverture de cette 19e franchise en Île-de-France, Darty continue d’affiner sa stratégie de maillage territorial. L’enseigne (qui compte actuellement 488 magasins en France, dont 222 intégrés et 266franchisés) confirme son objectif d’offrir aux 30 % de Français n’ayant pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l’opportunité de bénéficier de ses prix et de ses services dans le respect du célèbre “contrat de confiance“