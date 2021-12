Darty Cuisine s’installe à Claye-Souilly

Doté d’un espace buanderie, ce Darty Cuisine vient compléter l’offre existante du magasin Darty déjà implanté à Claye-Souilly. Ce nouvel établissement propose, sur 300 m², 14 modèles de cuisines. Cinq collaborateurs sont à la disposition de la clientèle, dont un responsable des ventes cuisine, trois concepteurs vendeurs cuisine et buanderie, ainsi qu’un vendeur traditionnel. Ces spécialistes proposent un accompagnement personnalisé, du choix du modèle et des matériaux à la conception sur-mesure jusqu’au suivi de l’installation. A noter que le magasin de Claye-Souilly est équipé de l’application “Le configurateur Darty“. Cet outil interactif permet de se faire une idée concrète d’une future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d’associations de couleurs et de textures, pour personnaliser les éléments de sa future cuisine.

Darty Cuisine : Nationale 3, Shopping Promenade, Claye-Souilly. Ouvert du lundi au samedi (10h-19h30).