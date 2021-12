DANSE Romances, Inciertos et autre Orlando

On y conjugue différents styles musicaux ou esthétiques : Flamenco, baroque, décors de cabaret. François Chaignaud et ses quatre musiciens nous entraînent dans une balade musicale et se servent de la chorégraphie pour aborder les questions du genre, des mutations ou des identités. Chaque style musical permet la mise en scène d'un personnage du folklore espagnol : La Doncella guerrera, Tarara, San Miguel. Une voyage musical et chorégraphique qui vaut le détour.

Infos pratiques :

Vendredi 25 janvier à 20h30 au théâtre de Chelles

Place des Martyrs de Châteaubriant, Chelles

Infos et réservations 01 64 210 210

www.theatre.chelles.fr

Tarifs : 24 euros