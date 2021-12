DANSE La Caramelita à Saint-Fargeau

Originaire d'Inde, elle s'est approprié les mouvements classiques du flamenco pour les mêler aux influences indiennes et incarner avec brio et panache tous le spectre des émotions humaines. Accompagné par la guitare Guilhem Tarroux, ses talons qui claquent vous plongeront dans les racines profondes du Flamenco pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Infos pratiques :

Le samedi 26 janvier à la salle Les 26 couleurs, rue Pasteur Saint-Fargeau Ponthierry

Réservations : 01 64 81 26 66

Tarifs : 7 à 12 euros