Dans le 77, nous accompagnons 1600 entreprises et logeons près de 2700 familles

Quelle est la vocation d'Action Logement ?

Action Logement est l'acteur de référence du logement social et intermédiaire en France. Depuis plus de 60 ans, notre vocation est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), pour mener à bien ses missions : accompagner les salariés, construire et financer des logements. Chaque jour, nous contribuons à travers de nombreux services et aides à relever les défis sociétaux, économiques et environnementaux liés au logement et à l'emploi de tous les salariés.

Quels types d'actions Action Logement mène-t-il sur les territoires ?

À travers nos dispositifs, nous soutenons l'emploi localement et la performance des entreprises, contribuant ainsi au développement de l'attractivité économique et de l'équilibre social des territoires. Ces objectifs sont inscrits dans notre Convention quinquennale (2018-2022) et qui mobilise 15 milliards d'euros.

De surcroît, en avril 2019, Action Logement a présenté son Plan d'Investissement Volontaire qui mobilise une enveloppe de 9 milliards d'euros pour agir au profit de l'accès à l'emploi et favoriser la mobilité des salariés. Ce plan permet d'accompagner, en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par les problèmes d'accès au logement, d'entrée dans l'emploi et de pouvoir d'achat.

Les mesures prévues concernent des sujets logement très divers au bénéfice de la cohésion sociale et territoriale. Il s'agit par exemple de l'amélioration de la performance énergétique des logements, de la rénovation des logements locatifs, et aussi de la mobilité professionnelle. Le logement inclusif, l'habitat indigne et les copropriétés dégradées sont aussi des axes d'investissement pour nous.

Et en Seine-et-Marne ?

La Seine-et-Marne connait un fort développement économique avec des pôles d'attractivité moteurs. Nous développons nos activités sur la base d'une dynamique partenariale avec les acteurs du logement dans les territoires. Très concrètement, il s'agit de partager avec nos partenaires un diagnostic commun des situations de logement et rechercher des solutions adaptées aux besoins locaux des salariés et des entreprises des territoires. À ce titre, sur le territoire seine-et-marnais, nous avons signé une convention avec le territoire de Grand Paris Sud Essonne Sénart (pour partie situé en Seine-et-Marne) et nous signerons très prochainement une convention avec Val d'Europe Agglomération.

Sept villes de Seine-et-Marne (Fontainebleau, Avon, Melun, Nemours, Meaux, Coulommiers, Montereau) ont signé avec Action Logement une convention dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville « En tant que partenaire de ce programme d'envergure nationale, et par le biais de nos financements, nous contribuons ainsi à redynamiser les centres-villes en réhabilitant des immeubles de logement et développer ainsi une offre nouvelle de logement à destination des salariés des entreprises.

Nous continuons aussi, en Seine-et-Marne, la construction d'immeubles neufs : nous avons inauguré très récemment des opérations sur Saint-Fargeau, Samoreau et Mouroux et nous serons en juin à Chessy, où nous livrons deux résidences de 250 logements.

Vous êtes donc très présents en Seine-et-Marne…

La proximité avec nos clients est dans notre ADN et c'est vrai dans tous les départements. Notre agence de Melun accompagne nos 1 600 entreprises adhérentes de Seine-et-marne, loge près de 2 700 familles et a mis en place 9 500 aides aux salariés, dans le département en 2018. Nos équipes sont également présentes dans les concertations organisées par les collectivités territoriales afin de relayer les besoins des salariés et des entreprises, à la fois dans les projets de construction, mais également dans la gestion locale de la demande de logement. Nous sommes au cœur de l'activité économique du territoire et toujours au service des entreprises et de leurs salariés.