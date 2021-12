Daniel Weizmann réélu président du Medef Île-de-France

« Je suis heureux et fier de la confiance qui m'est accordée, a déclaré Daniel Weizmann juste après sa réélection. La restauration de la compétitivité de nos entreprises et de la vitalité de nos territoires est en jeu. Restons donc unis pour faire entendre notre voix, structurés pour réagir en force et constructifs pour défendre notre vision stratégique. Le maillage au plus près des réalités de terrain est la force de notre organisation. Et c'est cet ancrage territorial qui nous permet de mieux interagir avec l’ensemble des acteurs, qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux. »

Le Medef Île-de-France (Mouvement des entreprises de France), qui réunit sept Medef territoriaux et 36 fédérations professionnelles, a su, en effet, s'imposer comme un élément fédérateur clé du territoire francilien, à l’écoute des besoins et attentes des entreprises