Daniel Auteuil en concert à Fontainebleau le 27 janvier

Après le succès de son premier album “Déjeuner en l’air”, inspiré de textes de grands auteurs, Daniel Auteuil confirme, avec ce nouveau spectacle musical plus personnel, sa passion pour la musique et la composition. Accompagné par ses musiciens sur des chansons qu’il a spécialement écrites et épaulé par son complice Gaëtan Roussel (Louise Attaque) et ses musiciens Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraîne dans un émouvant instant de scène. Sa voix si singulière et son élégance se déclinent désormais en chansons. Un voyage musical poétique, intime et introspectif.

Après “Si vous m’aviez connu” en 2021, Daniel Auteuil récidive avec “Si tu as peur, n’aies pas peur (de l’amour)”, deuxième album (sortie prévue en mars prochain) enregistré à Paris toujours avec Gaëtan Roussel qu’il compare à un chef opérateur, celui qui éclaire l’ensemble.

« Mon truc, c’est d’abord la scène »

Si l’acteur français est désormais un auteur-compositeur, il préfère, par pudeur, toujours le mot interprète à celui de chanteur. Ce n’est pas le caprice du comédien qui veut jouer au chanteur qui transparaît ici. Non, cela vient de bien plus loin. C’est un homme qui se retrouve, qui se découvre peut-être et qui se donne une autre chance.

« La musique chez moi ? Oui, ça vient de loin, même de la nuit des temps ! C’est aussi un trait de mon caractère. Je ne veux jamais rien rater de ce que j’ai envie de faire ou d’exprimer, même si ça vient très tard. Le disque est un magnifique support, mais mon truc, c’est d’abord la scène. Il y a une vraie continuité avec mon métier. Toute ma vie, j’ai été sur des scènes. C’est la même chose tout ça. Je n’ai pas le sentiment d’avoir franchi mon seuil d’incompétence ! », sourit-il.

À noter que la tournée de Daniel Auteuil passera par une autre ville de Seine-et-Marne. Ce sera le 14 avril au centre culturel Saint-Ayoul, à Provins.

Théâtre municipal de Fontainebleau :

9, rue Dénecourt, Fontainebleau. Vendredi 27 janvier (20h30).

Tarifs : de 10 à 28 euros.

Renseignements : 01 64 22 26 91 et theatre.billetterie@fontainebleau.frBibliothèque de Tournan-en-Brie :

15 place Edmond de Rothschild,

Tournan-en-Brie. 20 janvier à 18h.

Inscription : 01 64 07 04 87

ou www.tournan-en-brie.fr.