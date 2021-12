Dampmart aura son pôle santé

La lutte contre les déserts médicaux se poursuit. Retardé par l'épidémie de Covid-19 et par les élections municipales, le projet de pôle santé à Dampmart a été finalisé lors d'un conseil intercommunal post-crise sanitaire. Les membres de l'agglomération Marne et Gondoire ont, en effet, voté le budget lié à sa future construction. Les appels d'offre ont été lancés dans la foulée.

Orphelins d'un médecin généraliste depuis septembre 2018 et le départ du dernier praticien local, les habitants de Dampmart ont accueilli cette annonce avec satisfaction. Mais il leur faudra encore faire preuve de patience. Alors que la livraison était prévue initialement au dernier trimestre 2020, on s'achemine aujourd'hui vers une remise des clés au second semestre 2021.

Ce pôle santé, qui abritera également une pharmacie et accueillera des vacations de spécialistes (en ophtalmologie par exemple), s'installera en bord de Marne, sur le site d'une ancienne entreprise de réseaux informatiques transformée en atelier d'art (L'Atelier A). Fermé depuis, ce bâtiment de 650 m2 est désormais vide et offre l'avantage de proposer déjà un bâti. Si le montant des travaux de rénovation et de modernisation (avec une mise aux normes rendue obligatoire pour l'accueil de personnes à mobilité réduite) avait été initialement chiffré à 700 000 euros en 2019, la facture devrait gonfler. En effet, de l'amiante a été découverte dans la toiture. On évoque désormais la somme de 1, 5 million d'euros.