Dammartin-en-Goële : le président François Hollande inaugure la nouvelle imprimerie

Dammartin-en-Goële, et en particulier l'imprimerie de Michel Catalano, ont été victimes d'un acte de terrorisme.

« Commune qui, d'un seul coup, dans l'actualité tragique du 9 janvier 2015, est devenue célèbre. Mais pas comme elle l'avait imaginé. A cause de deux terroristes qui s'y étaient cachés, et qui voulaient combattre jusqu'à la dernière seconde », raconte le président de la République dans son discours prononcé le 29 septembre dernier dans l'imprimerie du groupe Michel Catalano.

« Je vous remercie d'avoir voulu que l'entreprise Catalano puisse rester ici à Dammartin, dit François Hollande au maire de la commune. C'était la volonté aussi de Michel et de sa famille : faire que ce qui avait été un drame puisse être regardé comme un espoir et une renaissance. »

Le président souhaitait être présent pour cette réouverture de l'imprimerie pleine de symboles, mais aussi « pour remettre deux distinctions à deux Français, deux citoyens, qui ont fait preuve du plus grand courage ».

L'inauguration de l'imprimerie s'est ainsi accompagnée de la remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à Michel Catalano et Lilian Lepère, tous deux pris en otage par les frères Kouachi, pendant le jour le plus long, surtout pour Lilian caché sous l'évier 8h30 durant.