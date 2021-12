Dammarie-les-lys : un nouveau pôle santé pour 2021

Les premiers coups de pelleteuse ont eu lieu début juillet. Programmé en avril, mais retardé par la crise sanitaire, le chantier du futur pôle santé de Dammarie a pu enfin démarrer. Dans un an environ, un bâtiment flambant sera érigé à l'intersection de l'avenue Marcellin-Berthelot et de la rue Pierre-Curie et épousera la forme du rond-point Pompidou. Doté d'une toiture végétalisée (composé de plantes grasses qui joueront un rôle d'isolant naturel se traduisant par des économies d'énergie), il s'inscrira dans l'environnement de la forêt voisine. Tout comme sa façade, qui sera couverte d'un bardage en bois. Cet édifice remplacera le pôle santé de l'Ermitage devenu inadapté à la nouvelle offre de soins.

Un laboratoire d'analyses médicales de 200 m2 siègera au rez-de-chaussée, tandis que 11 cabinets individuels, ainsi qu'un espace de kinésithérapie (100 m2) et une salle d'attente centrale verront le jour à l'étage. La plupart des professionnels de santé, déjà présents sur le site, ayant confirmé leur venue, il ne reste plus que quelques postes à pourvoir.

L'investissement s'élève à 2, 5 millions d'euros. « Il témoigne de l'engagement de la ville en faveur d'une offre de soins locale », affirme Gilles Battail, le maire (divers droite) réélu de Dammarie.

Ce nouvel équipement contribuera à lutter contre la désertification médicale en attirant de nouveaux praticiens. Telle est l'ambition de la nouvelle équipe municipale.