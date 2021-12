Dammarie-lès-Lys tire son chauffage du sous-sol

La géothermie, chauffage de demain ? C'est en tout cas ce qu'estime la ville de Dammarie-Lès-Lys, qui procède cette année au forage de deux puits géothermiques.

Cette première étape reste la plus spectaculaire de l'installation du nouveau réseau de chaleur (exploité par Géodalys), une machine de quarante mètres de haut devant forer jusqu'à 1800 mètres de profondeur. Et ce, afin d'atteindre l'eau chaude du dogger (entre 50 et 95°C) ; un bassin aquifère calcaire situé entre 1600 et 1800 mètres sous la région parisienne.

Engie va ainsi remplacer l'ancien réseau de chaleur, composé de deux chaudières fonctionnant au gaz naturel et d'une chaudière d'appoint au fioul. La firme table sur une alimentation géothermique couvrant 80 % des besoins annuels. Ces travaux devraient durer jusqu'à fin avril 2017, afin d'offrir (dès octobre) à plus de 4000 logements une énergie renouvelable (l'eau est ensuite réinjectée), propre (sans rejet de gaz à effet de serre), et disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an.