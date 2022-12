Dammarie-les-Lys : Robert Doisneau à l’honneur au salon d’art photo

Cette exposition rassemble 30 photographies de Robert Doisneau. Parmi celles-ci, certaines de ses œuvres les plus connues comme “Le Baiser de l’Hôtel de Ville“,“Mademoiselle Anita“ ou encore “LeBaiser Blotto“. Pendant près d’un demi-siècle, cet artiste de renommée internationale a réalisé des milliers de portraits du petit peuple de Paris. C’est notamment dans l’euphorie de l’après-guerre qu’il accumule les images qui feront son succès. On peut le qualifier de “passant patient“ qui conserve toujours une certaine distance vis-à-vis de ses sujets. Il circule “là où il n’y a rien à voir“, guettant l’anecdote ou la petite histoire. Ses photos sont souvent empreintes de nostalgie, de tendresse, mais aussi d’humour.

Le club local expose aussi

Outre les œuvres de Robert Doisneau, le château des Bouillants accueille également les dernières réalisations du club photo deDammarie, ainsi que des clichés retenus lors du concours photographique organisé par le club local et la municipalité. Au total, plus de 300 photographies sont exposées. Paysage, portrait, photo humaniste et photo animalière : tous les genres sont représentés en noir et blanc ou en couleur jusqu’au 17 décembre au château des Bouillants.

Château des Bouillants : 400, avenue Henri Barbusse, Dammarie-les-Lys. Ouvert du mardi au samedi (14 heures-18 heures). Renseignements :01 64 87 93 48. Entrée libre.