Dammarie-les-Lys participe au Mois sans tabac

Problèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs et risques de cancers : en France, le tabac reste l’une des premières causes de mortalité “évitable“, ce qui représente un enjeu majeur de santépublique. Pendant le mois de novembre, les fumeurs ont l’occasion de rejoindre un mouvement collectif pour arrêter leur consommation. Mais cette décision n’est pas toujours aisée à prendre, notamment quand l’habitude est bien ancrée.

La municipalité de Dammarie-les-Lys rejoint la mobilisation du Mois sans tabac avec une action de terrain pour soutenir les fumeurs dans leur volonté d’arrêter. Rendez-vous le mercredi23 novembre, de 14 heures à 17 h 30, pour une journée de prévention et de sensibilisation contre le tabagisme avec la présence de nombreux acteurs comme AddictionFrance et la Ligue contre le Can­cer.

Ces professionnels animeront des conférences et des cafés-débats autour des méfaits du tabagisme. Ils évoqueront également la cigarette électronique jetable, de plus en plus en vogue chez les jeunes, ou encore la chicha. Autant de nouveaux types de consommation pouvant être encore plus néfastes pour la santé (une séance de chicha revient à fumer entre 20 et 30 cigarettes !).

Renseignements : www.tabac-info-service.fr.