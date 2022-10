Dammarie-les-Lys offre une bourse pour le permis de conduire

C’est lors du dernier conseil municipal, le 22 septembre, que la mesure a été votée. Cette bourse de 900 euros au permis de conduire (soit environ la moitié du coût moyen d’un permis estimé à 1 800 euros selon le ministère de l’Intérieur) concernera les jeunes habitants de Dammarie-les-Lys âgés de 17 à 25 ans.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats devront remplir un dossier indiquant notamment leur parcours, leur projet de formation ou d’insertion professionnelle, ainsi que leurs motivations. En contrepartie de ce financement, les apprentis-conducteurs s’engageront à effectuer 50 heures, dans un délai d’un an, au sein des services municipaux.

Mairie : 26, rue Charles de Gaulle, Dammarie-les-Lys.

Centre administratif : 593, rue du Bas Moulin, Dammarie-les-Lys. Ouvert le lundi (10h30-12h15 et 13h45-17h30) et du mardi au vendredi (8h30-12h15 et 13h45-17h30).

Structure information jeunesse : 299, rue Jules Ferry, Dammarie-les-Lys. Tél. : 01 64 87 45 04.