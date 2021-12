Dammarie-les-Lys obtient le label« Terre de Jeux 2024 »

Après le label « Commune Sportive », la municipalité dammarienne poursuit sur sa lancée avec l'obtention du label « Terre de Jeux 2024 ». Accompagnée par le tissu associatif local, la ville entend profiter de cette distinction pour mettre en valeur les bonnes pratiques sportives, l'inclusion et placer davantage le sport dans le quotidien de ses habitants. Ses actions vont désormais se poursuivre autour de trois axes majeurs : la célébration, l'héritage et l'engagement. La mairie souhaite également que les écoles de la commune participent et se fédèrent autour des valeurs de l'olympisme. « Les célébrations seront ouvertes à tous et devront être respectueuses de l'environnement », précise-t-on à la mairie.