Dammarie-les-Lys : les premiers travaux du cœur de ville entamés

Rendre le centre-ville plus attractif, c'est l'objectif poursuivi par la commune de Dammarie-les-Lys, qui s'est lancée dans la première tranche des travaux de ce projet baptisé “Cœur de ville”. Cette première étape consiste principalement à créer d'une nouvelle voie traversante, la future rue du colonel Beltrame. Forte de 19 places de stationnement, elle reliera le rond-point Tata à l'avenue Aristide Briand et sera à sens unique. Elle permet par ailleurs la création d'une boucle de circulation autour du cœur de ville, notamment place Mazet, amenée à devenir une place de village. Quatre logements et deux commerces seront également créés place du marché. Le stationnement étant jugé difficile, la ville assure que l'accessibilité au centre-ville sera améliorée pour tous les utilisateurs, avec une attention particulière portée aux piétons, cyclistes, et personnes à mobilité réduite.

Selon l'équipe municipale, d'autres espaces clés seront concernés par cette mutation, avec notamment la place Paul Bert et la place du Marché. « Ces espaces, mis en valeur individuellement et reliés par des liaisons sécurisées, participeront à la création d'un cœur de ville de qualité, condition sine qua non pour renforcer l'attractivité et la dynamique commerciale », assure la municipalité.