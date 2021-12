Dammarie-les-Lys: les masques distribués en boite aux lettres du 5 au 10 mai

La Ville a annoncé procéder à la distribution des masques qu'elle a commandé à chaque Dammarien de plus de 10 ans.

Contrairement à Melun, la livraison est faite à domicile afin de permettre le respect du confinement et d'éviter le regroupement sur des sites de distribution, le matin entre 11h et 12h30 et le soir entre 18h et 19h30. En cas d'absence, deux masques sont déposés dans la boite aux lettres.

Pour rappel, le Département a également commandé 3 millions de masques en tissu, soit 2 masques par habitant. La moitié sera livrée aux environs du 11 mai, l'autre début juin. Les dates et les modalités de distribution de ces masques seront précisée prochainement.