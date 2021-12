Dammarie-les-Lys: Le centre commercial de l'Abbaye du Lys consacré

Le futur ensemble commercial de quelque 1 000 m² comportera une supérette de 300 m² et six activités de proximité dont une boulangerie et une pharmacie, déjà présents et transférés vers le nouveau centre. S'agissant des créations de nouveaux commerces, les projets des habitants du quartier seront privilégiés. Après passage en comité de sélection, l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) apportera un accompagnement de bout en bout aux commerçants retenus pour occuper le centre commercial.

« Nous avons reçu beaucoup de dossiers, l'idée c'est de prioriser les habitants du quartier afin qu'ils se réapproprient le lieu », explique Arnaud Simon de Kergunic, gestionnaire chez Epareca. D'autant que les locaux seront économes en énergie et leur loyer sera 15 % moins chers que la moyenne nationale. « Nous apporterons une attention particulière à la consolidation de leur activité », ajoute-t-il, précisant qu'une certaine souplesse dans la gestion est en général de mise.

En effet, l'Epareca intervient dans les quartiers en politique de la ville et assure, sur saisine des collectivités, à défaut d'initiative privée praticable, la maîtrise d'ouvrage, d'opérations de création, de transformation ou de reconversion de surfaces commerciales, de commercialisation, le cas échéant ,et de gestion locative, afin de permettre le retour au droit commun par remise sur le marché de l'investissement et de la gestion privées.

Le projet s'inscrit dans une démarche globale de rénovation du quartier soutenue par l'ANRU, avec un programme de réhabilitation et de résidentialisation des logements, la construction de logements neufs ayant permis de réorganiser le réseau viaire facilitant la desserte du quartier. La fin de chantier est prévue pour le 3e trimestre 2018.