Dammarie-lès-Lys : la Star Academy de retour au château

La rumeur enflait depuis quelques mois déjà, mais c’est désormais officiel : le château des Vives-Eaux, à Dammarie-lès-Lys, va héberger prochainement les futurs pensionnaires de la Star Academy, le télécrochet de nouveau diffusé sur TF1. Près de 15 ans plus tard, c’est donc une nouvelle génération d’apprentis chanteurs qui s’apprête à investir les lieux à partir du mois d’octobre. Le site des Eaux Vives avait, en effet, accueilli le jeu télévisé, une première fois, de 2001 à 2008, avant qu’Endemol, la société de production de l’émission, ne décide de migrer sous d’autres cieux. Le litige l’ayant opposée au précédent propriétaire du château (qui avait accusé la production d’avoir laissé les lieux dans un état déplorable) semble être désormais réglé. Toujours en cours de rénovation pour abriter des mariages et des réceptions, le château va donc se retrouver sur le devant de la scène. Plus de 10 000 candidats ont déjà postulé pour intégrer les rangs de cette nouvelle édition de la Star Ac.