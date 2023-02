Dammarie-les-Lys : la police municipale renforce sa présence

Créée en 2017, la police municipale de Dammarie-les-Lys intervenait uniquement en journée jusqu’à 17h, du lundi au vendredi. Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, elle s’est progressivement développée au fil des années, permettant une présence en soirée une fois par semaine. Grâce à un réaménagement horaire et au nombre de ses agents, qui s’élève désormais à onze, elle va pouvoir être présente 7 j/7 et en soirée. D’octobre à fin avril, les agents effectueront leur service en semaine et les samedis jusqu’à 20h (les dimanches jusqu’à 18 h), puis du 1er mai au 30 septembre, leur service s’étendra jusqu’à minuit.

Vigilance et prévention

« L’allongement des horaires d’intervention de la police municipale en soirée, grâce à l’augmentation des effectifs était un engagement de l’équipe municipale. Le recrutement n’a pas été simple, puisque le métier est en tension avec un nombre d’offres d’emploi plus important que le nombre de candidats disponibles. À ce jour, nous comptons onze agents opérationnels, dont un maître-chien. Grâce à leurs rapports quotidiens et à un système de vidéosurveillance, ils font remonter des informations précises et offrent un regard précieux sur la réalité du terrain, afin de prendre des mesures adaptées », déclare Alain Saussac, premier adjoint au maire, délégué à la tranquillité et à la salubrité publique.

Au-delà de leur présence sécurisante sur le terrain, les policiers municipaux effectuent également de nombreuses missions de prévention ou d’aide auprès de la population. Ils mettent ainsi en place des actions de sécurité routière et apportent leur concours lors d’accidents de la route. Ils luttent aussi contre les “véhicules ventouses” immobilisés sur la voie publique durant des semaines voire des mois au même emplacement. Ils participent aux dispositifs “Voisins vigilants“ et “Tranquillité vacances“ et développent des initiatives de sensibilisation aux démarchages abusifs et de prévention aux cambriolages. Durant cette année 2023, ils vont également élaborer des actions de sensibilisation destinées aux plus jeunes pour rendre leurs déplacements à pied ou à vélo plus sûrs.