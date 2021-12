Dammarie-les-Lys : la mairie propose une aide pour rouler au biocarburant

La Ville, qui souhaite promouvoir l'utilisation d'un carburant plus propre et écologique, propose une aide financière pour inciter les Dammariens à installer un boitier de conversion. Ce dernier leur permet de rouler au superéthanol-E85. Ce carburant contient entre 60 % et 85 % de bioéthanol en volume et un complément de sans-plomb 95.

Il est produit uniquement avec des plantes sucrières, la betterave, ou amidonnières contenues dans les céréales comme le blé ou le maïs, mais pas de plantes oléagineuses comme l'huile de palme. On lui prête une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 40 %, des particules fines de 90 %, et des polluants irritants pour les bronches de 33 %.

Ce carburant est aussi plus économique. Selon certains sites spécialisés, il permet de rouler jusqu'à deux fois moins cher (par rapport au SP95-E10).

Mais pour utiliser ce carburant dit « vert », il est nécessaire d'installer un boitier de conversion sur son véhicule roulant à l'essence. Ce dernier ne doit pas être antérieur aux années 2000. Il doit aussi être compatible avec le E90. Le boitier permet ensuite au conducteur de rouler en mode « flex fuel », c'est-à-dire indifféremment à l'essence ou à l'éthanol et dans n'importe quelle proportion. Pour obtenir l'aide municipale, la pose devra être réalisée auprès d'un garage homologué.

Compatibilité du véhicule et liste des garages homologués à consulter préalablement sur : www.flexfuel-company.com/