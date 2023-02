Dammarie-les-Lys : la collecte des sapins de Noël jusqu’au 27 janvier

Les habitants de Dammarie-les-Lys peuvent déposer leur sapin dans le point de collecte situé sous la halle du marché tous les jours (sauf le jeudi, le samedi et le dimanche) ou aux serres municipales (407, avenue du Lys) de 8 h 30 à 16 h 30 (sauf le week-end). Les sapins vont être transformés en broyat qui sera utilisé pour des techniques de jardinage naturel. Cette collecte débutera le 9 janvier et s’achèvera le 27 janvier.

Un accueil aussi à la déchetterie

Le Smitom-Lombric, syndicat de collecte et traitement des déchets ménagers dans les communes du centre-ouest seine-et-marnais, collectera aussi les sapins. Ceux-ci devront être déposés à côté des bacs à ordures ménagères du 1er au 15 janvier. Enfin, il est possible également de les apporter à la déchetterie (4, rue de Seine) du lundi au vendredi (14 heures-18 heures), le samedi (9 heures-18 heures) et le dimanche (10 heures-13 heures).