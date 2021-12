Dammarie-les-Lys : Eco-quartier au Clos Saint Louis

Les municipalités de Dammarie-les-Lys et Melun se concertent au sujet de la transformation de leurs communes, le but étant d'établir une continuité urbaine et de faire du Clos Saint Louis un éco-quartier.

