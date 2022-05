Dammarie-les-Lys : des visites pédagogiques à la centrale géothermique

Ces visites pédagogiques ont pour but de sensibiliser les jeunes générations aux énergies renouvelables en s’appuyant sur une ressource disponible sous leurs pieds : la chaleur de la terre. La volonté de la municipalité de Dammarie-les-Lys et d’ENGIE Solutions est d’inscrire ces visites au programme des écoles primaires et de participer ainsi activement à la sensibilisation du grand public au développement des énergies renouvelables sur le territoire.

Depuis 2017, le réseau de chaleur Géodalys permet à l’équivalent de 3 500 logements de bénéficier d’une solution de chauffage et d’eau chaude sanitaire décarbonée. Issue à 86 % de la géothermie, la production de chaleur permet, en effet, de réaliser l’économie de 7 000 tonnes de CO2 par an.

C’est un programme complet orienté sur les énergies renouvelables, mais également les écogestes qui attend les écoliers (du CE2 au CM2) de Dammarie.